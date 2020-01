Großes Interesse an Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Oft wird das Thema verdrängt, in Bad Wurzach lockte es jedoch viele Bürger in den Gemeindesaal der evangelischen Kirche Bad Wurzach. Heinrich Stauß, erster Vorsitzender des Stadtseniorenrats, hatte am vergangenen Dienstag zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht referiert.

Pfarrerin Barbara Vollmer zeigte sich in ihrer Begrüßung freudig überrascht, dass dem Thema so viel Interesse entgegengebracht wurde, da noch mehr Stühle für die Besucher benötigt wurden. Auch Stauß habe nicht mit so vielen Gästen gerechnet. Dabei könne es schnell passieren, dass es aktuell wird, wenn man durch Unfall oder Krankheit in Situationen kommt, in denen man nicht mehr selbst entscheiden kann. Wenn dann rechtsverbindliche Entscheidungen anstünden, könnten Angehörige nur dann jemanden vertreten, wenn eine rechtsgeschäftliche Vollmacht vorliegt oder sie gerichtlich bestellter Betreuer sind.

Hohes Maß an Selbstbestimmung

Dabei biete die Vollmacht ein hohes Maß an Selbstbestimmung, so Stauß, denn man könne die Person oder Personen seines Vertrauens benennen und persönliche Wünsche sowie zusätzliche Anweisungen formulieren. Dabei empfehle es sich, die Generalvollmacht notariell beglaubigen zu lassen, am besten aber direkt beim Notar abzuschließen, sonst würde sie von Behörden, Banken und Versicherungen nicht unbedingt akzeptiert, wodurch sie ihren Zweck verliere. Der finanzielle Aufwand sei dabei deutlich geringer als die Kosten, die im Rahmen eines Betreuungsverfahrens entstehen würden.

Stauß ging das von 2018 stammende Formular des Kreisseniorenrats Punkt für Punkt durch, gab aufschlusseiche Erklärungen und beantwortete alle Fragen souverän und kompetent. Auch zum Thema Patientenverfügung hatte er das aktuelle Formular des Kreisseniorenrats in fast ausreichender Menge dabei und erläuterte die aufgeführten Fragen. Hier sei eine notarielle Beglaubigung nicht erforderlich, so Stauß, aber es sei sinnvoll, wenn bei beiden Vollmachten dieselben Bevollmächtigten eingesetzt würden. Auch über die verschiedenen Aufbewahrungsorte (bis zum notwendigen Gebrauch am besten bei der betroffenen Person) informierte er umfangreich sowie über Sinn und Zweck des Zentralen Vorsorgeregisters.

Thema benötigt mehr Aufmerksamkeit

Abschließend empfahlen Heinrich Stauß und Pfarrerin Barbara Vollmer allen Anwesenden, die Formulare innerhalb der nächsten drei Tage auszufüllen. Denn wenn man dies nicht mache, so gerieten sie wieder in Vergessenheit. Anhand der zahlreichen und vielfältigen Fragen nach dem Vortrag wurde deutlich, wie bedeutsam das Thema ist, dem viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.