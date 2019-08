Großes Interesse an kühlen Schleckereien

Warum ist die Eiskugel rund? Wie kommt sie in die Waffel? Und was genau kommt hinein? Fragen, die die Teilnehmer des Kinderferienprogramms am Mittwochvormittag hautnah mit Aldo Bucco, dem Held der Bad Wurzacher Kinder, besprechen konnten.

Etwa 80 Kinder füllten das Eiscafé und die Plätze draußen auf der Terrasse. Alleine der Fahrradfuhrpark verhieß ein reges Interesse an der kühlen Schleckerei, und tatsächlich nahm der Andrang der Kinder kein Ende. Sarah, Linus und Tamara warteten schon gespannt, bis sie in die Eisküche eintreten durften. Während Monika Bucco die Logistik und den reibungslosen Ablauf des Morgens organisierte, wurden bereits dicke, rote und saftige Erdbeeren püriert, Bananen geschält und das Geheimnis der knackigen Schokoladenstücke im Stracciatella-Eis gelüftet.

Die Lieblingssorten der Kinder waren mindestens so vielseitig, wie sie selbst. Erdbeer, Zitrone und Schokolade standen dabei ganz hoch im Kurs. Aus großen Kannen des Allgäuhofes schöpfte Aldo Bucco Milch, gab Zucker, Früchte oder auch aromatisches Kakaopulver dazu und verrührte alles mit einem großen Mixer. Bevor das Eis gekühlt wird, wird diese Milchmasse erstmal erhitzt. Nach kurzer Zeit lief warmer Kaba in die Kältezone der Eismaschine. Nein, Nudeln könne man darin keine kochen, versicherte der Eiskonditor, was die prompte Frage nach Spaghettieis aufkommen ließ.

Nachwuchssorgen oder gar Personalnot scheint es im Eiscafe nicht zu geben. Einige der teilnehmenden Kinder fragten schon mal vorsorglich an: „Darf ich bei dir arbeiten?“ und erste Vorstellungsgespräche wurden geführt. Der allerschönste Moment für die Kinder war der anschließende Gang zur Eistheke. Kinderferienprogramm bei Aldo Bucco bedeutet immer auch, dass an diesem Tag eine Leiter dort steht, damit auch die Kleinsten an die süssen Leckereien dran kommen. Jedes Kind durfte mit Marco und Monika Bucco aus dem vollen Angebot zwei Sorten Lieblingseis auswählen, Kugeln formen und diese dann aus dem Waffelhörnchen schlecken.