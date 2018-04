Großer Vertrauensvorschuss

Die Bad Wurzacher haben eine klare Wahl getroffen. Im Sport würde man von einem Kantersieg für Alexandra Scherer reden.

Diesen mit fast 80 Prozent der Wählerstimmen doch überraschend deutlichen Erfolg hat sie sich in den vergangenen Wochen hart erarbeitet. Mit vielen Veranstaltungen, in zahlreichen Gesprächen. Vor allem aber sicherlich mit ihrem Signal, bodenständige Arbeit in Bad Wurzach leisten zu wollen.

Zu am Ende vielleicht nicht einhaltbare Versprechen war sie nicht bereit. Auch mehr oder weniger große Visionen und gänzlich neue Ideen für die Stadt überließ sie ihren Mitbewerbern.

Mit Alexandra Scherer bekommt Bad Wurzach eine Bürgermeisterin, die die unaufgeregte und beharrliche Arbeit des Noch-Amtsinhabers Roland Bürkle fortsetzen wird.

Positiv ist, dass Alexandra Scherer in den Ortschaften durchgehend ebenso klar vorne lag wie in der Kernstadt. Auch das ist Signal eines großen Vertrauensvorschusses der Menschen für ihre künftige Bürgermeisterin.