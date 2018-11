Großer Dank an Martha Wild

Seit 2005 hat Martha Wild mit hohem persönlichen Einsatz die Tages- und Halbtagesausflüge des Ökumenischen Seniorenkreises (ÖSK) organisiert. Nun legt sie diese Aufgabe nieder.

Ursula Reichert nahm das Monatstreffen der Seniorinnen und Senioren am Mittwochnachmittag im Pius-Scheel-Haus als Gelegenheit wahr, Martha Wild für ihre jahrelange Arbeit zu danken. Ausdrücklich sprach die ÖSK-Vertreterin dabei nicht von einer Verabschiedung. „Denn wir alle hoffen, dass wir Sie noch lange und oft bei unseren Veranstaltungen begrüßen können“, betonte sie.

Martha Wild habe es stets verstanden, in ihrer „großen Ideenschatzkiste“ Reiseziele zu finden, „von denen die Menschen zurückgekommen sind und dankbar für einen Tag waren, von dem sie lange zehren konnten“, so Ursula Reichert.

Zudem seien die Ausflüge dank Martha Wilds guten Beziehungen oft von Besonderheiten geprägt gewesen. Reichert nannte Darbietungen von hochkarätigen Künstlern wie Valerij Petasch und Hermann Ulmscheider sowie Kirchenführungen. „Das alles war nicht selbstverständlich. Es hat viel Zeit und viel Energie dafür gebraucht.“

Reichert versprach den Seniorinnen und Senioren, dass es weiterhin zumindest Halbtagesausflüge beim ÖSK geben wird.

Ihren Dank an Martha Wild sprachen auch Hans-Jörg Schick, der „Wenn die bunten Fahnen wehen“ auf der Gitarre anstimmte, und Pfarrer Stefan Maier aus. Der katholische Geistliche warf anschließend in einem mit Bildern unterlegten Vortrag einen Blick auf das Leben und Wirken des heiligen Martinus, dessen Gedenktag am Sonntag, 11. November, ansteht.

Weithin bekannt ist die Legende seiner Mantelteilung. Doch Maier verdeutlichte, dass der heilige Martin weit darüber hinaus „ein unglaublich bedeutsamer Mann für die Kirche war“. So gründete er im Jahr 361 in Ligugé im heutigen Frankreich, das erste Kloster in Westeuropa. „Er ist der Vater des Mönchtums im Abendland“, so Pfarrer Maier.

Martin, der 397 im Alter von 81 Jahren starb, ist auch der erste Heilige, der, ohne das Blutzeugnis des Martyriums abgelegt zu haben, verehrt wurde. Martinskirchen, so Pfarrer Maier, seien daher meist sehr alte Gotteshäuser. Unter anderem gibt es solche in Eintürnenberg und in Hauerz.

Eine Gruppe des katholischen Kindergartens St. Verena bereicherte den Seniorennachmittag mit mehreren Liedern.