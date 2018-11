Großer Ansturm auf Ski und Schuhe

Wenn Ski-Basar ist, gilt es pünktlich zu sein. Schon lange vor der offiziellen Öffnungszeit hatte sich im Schulhof in Arnach eine lange Schlange gebildet, um ja bei den ersten Schnäppchenjäger mit dabei zu sein.

Es war alles vorbereitet, als Hermann Schick pünktlich um 13.30 Uhr die Hallentür öffnete: Claudia Abele und Klaus Haselhofer und ihr Orgateam hatten alle Artikel sortiert, mit Preisen ausgezeichnet und dokumentiert, als die Kaufwilligen dann doch sehr diszipliniert die Halle stürmten. Bei der Warenannahme hatten die Organisatoren des zum zweiten Mal in der Festhalle stattfindenden Basars darauf geachtet, dass nur technisch einwandfreie Ware in den Verkauf gelangte. Die Fachleute von der Skiabteilung des SVA – ein über die Jahre eingespieltes Team – berieten die Verkäufer bereits bei der Annahme der Artikel, sodass diese Ski, Schuhe und Bekleidung mit einem realistischen Kaufpreis auszeichneten.

Ebenso waren sie zur Stelle, wenn es galt, die richtige Skilänge oder Schuhgröße zu wählen. Sehr gefragt waren wie in jedem Jahr vor allem Ski- , Schuhe und Helme für Kinder. Erfreulich für den Veranstalter war, dass sich in diesem Jahr auch der Skinachwuchs bei der Basarorganisation aktiv mit einbrachte.

Mit dem Basar verbindet die Skiabteilung des SV Arnach die Anmeldung zum Kinderskikurs, der unter der Leitung von Dirk und Birgit Straubinger organisiert und in diesem Winter vom 2. bis 4. Januar 2019 stattfinden wird. Von den ausgelegten Anmeldeformularen wurde jedenfalls reger Gebrauch gemacht. Weitere Anmeldemöglichkeit besteht auf der Homepage des SVA. „Erfahrungsgemäß ist der Kurs innerhalb weniger Tage ausgebucht “, meinte Klaus Haselhofer dazu.

Nach einer Dreiviertelstunde war das meiste gelaufen: Mit ihren „neuen Wintersportschätzen“ beladen waren die meisten Basar-Besucher wieder abgezogen. Nach einer guten Stunde konnte Klaus Haselhofer in einem Kurzfazit feststellen: „Skischuhe und Helme sind zu zur Hälfte verkauft worden, Ski zu Zweidritteln.“ Und vielleicht hätte noch mehr verkauft werden können, wenn der Geldautomat an der einzig verbliebenen Bank in Arnach nicht ausgerechnet kurz vor Beginn des Basars den Betrieb eingestellt hätte...