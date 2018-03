Großer Andrang beim Arnacher Kinderkleiderbasar

Auch der diesjährige Frühlingskleiderbasar des SV Arnach unter Federführung von Margret Zapf, Leiterin der Abteilung Turnen, war – trotz des gar nicht frühlingshaften Wetters am vergangenen Samstag – ein voller Erfolg.

Nachdem sich eine halbe Stunde vor Öffnung Schwangere in Ruhe umschauen konnten, wurde es danach richtig voll. Die Arnacher Festhalle platzte bei ständigem Kommen und Gehen fast aus allen Nähten – ununterbrochen waren immer rund 200 Kauflustige am Stöbern. Über 130 Anbieter, von denen jeder maximal 50 Artikel abgeben durfte, hatten wieder einmal für ein tolles Angebot gesorgt. Das gut eingespielte Team um Zapf mit über 25 Helferinnen hatte am Freitag fünf Stunden lang die Kleider, Schuhe, Spiele und sonstige Produkte „rund ums Kind“ ausgepackt, gesichtet, sortiert und sehr ansprechend aufgebaut. Der gute Ruf des Arnacher Basars führt seit Jahren zu immer steigenden Einnahmen, von denen zehn Prozent der Jugendarbeit des SV Arnach zugutekommen.

Auch am Samstag bildeten sich wieder lange Schlangen vor den Kassen. Einziger Wermutstropfen für das Team: Es werden immer mal wieder die Preisschilder vertauscht, was den Mitarbeiterinnen die Zuordnung zu den Eigentümern schier unmöglich macht und es wird gestohlen. Einmal sogar ein Kinderwagen, weshalb darum gebeten wurde, nicht mehr mit einem Kinderwagen einzukaufen. Aber das tut dem Engagement der Ehrenamtlichen keinen Abbruch. Sie freuen sich schon heute auf den Herbstbasar, der wie immer am letzten Samstag in den Sommerferien stattfinden wird.