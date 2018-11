Großer Andrang bei der Lokalschau

Die jährliche Lokalschau des Kleintierzüchtervereins Bad Wurzach am vergangenen Wochenende ist ein voller Erfolg gewesen. Die Räume in der Grundschule quollen schier über vor Mensch und Tier. Bereits am Freitag hatten rund 15 Helfer alle Hände voll zu tun, um in etwas mehr als vier Stunden die Käfige für die mehr als 450 Tiere aufzubauen, bevor diese dann in ihr vorübergehendes Zuhause einziehen konnten.

Die Veranstaltung war ein Kraftakt, der einer guten Logistik bedurfte, da die vorgeschriebene Größe der Käfige je nach Rasse der ausgestellten Kaninchen, des Geflügels und der Tauben variierte. Beeindruckend waren auch die fünf Volieren mit Ziergeflügel. „Auf- und Abbau sind eine Herausforderung – alles, was zwei Hände hat, muss mithelfen“, sagte Hubert Langenwalder. Samstagvormittag erfolgte dann die Begutachtung der nicht nur von Vereinsmitgliedern sondern auch von Gästen ausgestellten Tiere durch die Preisrichter – drei für das Geflügel, vier für die Kaninchen, jeder durfte maximal 80 Tiere bewerten.

Dabei spielten nicht nur messbare Kriterien eine Rolle, sondern auch subjektive Eindrücke wie beispielsweise die Fellfarbe oder -dichte bei den Kaninchen. Direkt nach der Beurteilung erstellte Tobias Grandl in Rekordzeit den Katalog mit den Ergebnissen, denn nun wurde die Veranstaltung öffentlich. Züchter reisten von Nah und Fern an, sogar aus der Schweiz und Österreich, um Tiere für die eigene Zucht zu erwerben. Aber auch viele Interessierte wollten sich die Tiere ansehen – natürlich auch unzählige Kinder, die vor allem bei den Kaninchen in Begeisterung gerieten. Und nicht minder bei den selbst gefertigten Kuscheltieren aus Kaninchenfell. Da wurde schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk erworben.

Außerdem gab es schön gestaltete Adventsdekoration zu kaufen sowie eines der 2500 Lose der Tombola, die sich aus Spenden von Firmen und Privatpersonen zusammensetzte. Deren Erlös sowie der des Mittagessens und Kuchenbüffets – alles von Vereinsmitgliedern hergestellt – kommt der Vereinskasse zugute. Denn ein solches Ereignis ist auch mit einigen Kosten verbunden, wie beispielsweise das Honorar der Preisrichter. Alles in allem waren nicht nur die 25 Helfer und 49 Aussteller, sondern auch alle Besucher und die Vereinsmeister mehr als zufrieden mit dieser gelungenen Veranstaltung.

Die Vereinsmeister 2018

Volieren: 1. Nunzio d’Elia (Steinhühner/Fasanen), 2. Willi Öttinger (Kanarien), 3. Sarah Winter (verschiedene Vögel)

Kaninchen Jugend: 1. Jannick Straub (Graue Wiener), 2. Rafael Straub (Blaue Wiener), 3. Tina Gradl (Kleinsilber schwarz)

Kaninchen: 1. Jessica Liedl (Kleinsilber graubraun), 2. Daniel Renz (Großchinchilla), 3. Matthias Hierlemann (Kleinsilber graubraun)

Kaninchen Landesverband-Ehrenpreis (LVE) Jugend: Tim Renz (Großchinchilla), Jannick Straub (Graue Wiener), Niklas Kienle (Deutsche Kleinwidder wildfarben)

Kaninchen Landesverband-Ehrenpreis (LVE): Daniel Renz (Großchinchilla), Margot Seefelder (Perlfeh), Josef Frick (Schwarzgrannen), ZGM Dressler (Farbenzwerge schwarz), Josef Frick (Farbenzwerge havannafarbig)

Siegertiere: Bester Rammler: Jürgen Grandl (Alaska), Beste Zibbe: Jessica Liedl (Kleinsilber graubraun),

Leistungspreis: Jürgen Grandl (Alaska)

Geflügel Jugend: 1. Torsten Winter (Zwergenten weiß), 2. Sarah Winter (Perlhühner), 3.Timo Winter (Laufenten),

Geflügel: 1. Hubert Langenwalder (Araucana blau), 2. Rolf Bohner (Altrheiner Elsterenten), 3. Erich Angele (Australorps schwarz)

Tauben: 1. Josef Albrecht (Thüringer Goldkäfertauben), 2. Josef Rösch (Cauchois blau-bronze geschuppt), 3. Alois Hirschauer (Damascener)

Wanderpokal 2018: Geflügel: Hubert Langenwalder (Araucana),

Tauben: Josef Albrecht (Thüringer Goldkäfertauben)