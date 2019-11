Großer Andrang bei den Kinderbibeltagen

Fast 80 Grundschulkinder sind der Einladung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Bad Wurzach am vergangenen Freitag und Samstag gefolgt – so viele wie nie zuvor. So fanden die ökumenischen Kinderbibeltage dieses Mal nicht nur im evangelischen Gemeindehaus statt, man musste zum Essen und Spielen in das größere Pius-Scheel-Haus umziehen. Und was die Kinder dort unter dem Motto „Mensch, Petrus!“ erlebten, war wie immer spielerisch-lehrreich, abwechslungsreich und spannend.

Drei Episoden im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen drei Episoden: der Fischzug des Petrus, der Gang von Jesus und Petrus auf dem See Genezareth sowie die Verleugnung des Petrus. Dank der Zeitmaschine von Claus Clever konnten die Kinder 2000 Jahre zurückreisen und trafen auf Petrus, dargestellt von Bibliodramaleiterin Heidi Streubel, um mit ihm die genannten Geschichten zu erleben.

Es wurde auch entsprechend der Themen viel gespielt und gebastelt, wobei oft marine Elemente im Vordergrund standen. Die Kinder konnten erleben, wie es sich anfühlt, über ein vom Sturm aufgepeitschtes Wasser (ein in Wallung gebrachter Fallschirm) zu gehen, von Gottvertrauen getragen zu werden und – als besondere Mutprobe – wie es sich anfühlt, sich fallen zu lassen und aufgefangen zu werden. Dass man auch im Sitzen tanzen kann, erlebten sie beim Rudertanz. Natürlich wurde auch viel gesungen. Dazu hatte Kinder- und Jugendchorleiterin Bernadette Vogt, die die Kinder am Flügel begleitete, eingängige kindgerechte Lieder ausgewählt.

Kulinarische Unterstützung

Bei so vielen Programmpunkten wurden die Kinder sehr hungrig. Damit alle versorgt werden konnten, hatte Küchenfee Ingrid Kurth Unterstützung durch Uschi Reichert, Edeltraud Wegmann, Elisabeth Sachse und Heribert Streubel sowie einigen Müttern, die Kartoffelsalat und Kuchen brachten. Auch das Team der Kinderbibeltage war angesichts der vielen Teilnehmer größer als bisher. Neben Streubel und Vogt wurden die Kinder von Pfarrerin Barbara Vollmer, Astrid Greshake, Birgit Herdrich, Christin Bopp, Andrea Molnar, Ulrike Patzner, Steffi Herdrich sowie einigen Jugendlichen betreut.

Der Höhepunkt war dann der Gottesdient in der evangelischen Kirche am vergangenen Sonntag, in dem die Kinder zeigen konnten, was sie gelernt und erfahren hatten, und natürlich auch, wie gut sie die tollen Lieder singen konnten.