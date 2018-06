Grünen-Landesvorsitzende attackiert CDU scharf

Hart ins Gericht ist am Freitagabend Sandra Detzer, Landesvorsitzende der Grünen, mit dem Koalitionspartner CDU. Sie warf ihm Vertragsbruch und Irrationalität vor. Trotzdem sei es aber „nicht verhältnismäßig“, die Koalition daran scheitern zu lassen, so die Heidelbergerin bei der Kreisversammlung ihrer Partie im „Rustica“.

Detzer war Mitglied der Kommission, die über die im Koalitionsvertrag festgelegte Änderung des Wahlrechts in Baden-Württemberg mit der CDU verhandelte. Bekanntlich scheiterte diese am Widerstand der christdemokratischen Fraktion im Landtag.

„Ich hab’s bis heute nicht richtig verdaut“, schilderte die Grüne ihren Parteimitgliedern, rund ein Dutzend war gekommen, ihre Gemütslage. Detzer sprach von „so viel Irrationalität in der CDU“. Große Mitschuld habe Wolfgang Reinhart, den die Grüne als „führungsunwilligen Fraktionsvorsitzenden“ bezeichnete. Die Landespartei selbst hatte sich für eine Reform ausgesprochen.

„Wir haben einen Landtag der alten Männer, und das macht sich eben in der Politik bemerkbar“, fasste Detzer zusammen. „Die CDU-Fraktion ist vertragsbrüchig geworden und verdient das Label ,verlässlich’ nicht. Wir werden die Erinnerung an diese Entscheidung hochhalten“, so die Landesvorsitzende auch mit Blick auf die Landtagswahlen 2021.

Für den zeitweise erwarteten Koalitionsbruch freilich konnten sich die Grünen damals nicht entscheiden. Dies verteidigte Sandra Detzer auch. Es wäre „nicht verhältnismäßig“ gewesen, „und dafür gab es in der Partei auch keine Mehrheit“.

Das Verhalten der CDU begreift sie auch als Chance, „unsere führende Position im Land 2021 weiter auszubauen“. Zugleich habe man in der Regierung die Möglichkeit, „Alltag zu gestalten und tolle Sachen zu machen“.

Das sieht auch die Landtagsabgeordnete Petra Krebs aus Wangen. „Durch den Vertragsbruch haben wir ein starkes Pfund in der Hand“, sagte sie im „Rustica“. Insgesamt zog sie eine positive Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Koalition in Stuttgart. Das hinderte sie freilich nicht, Kritik am Koalitionspartner zu üben. So ist sie nicht einverstanden mit der „harten Linie“, die Innenminister Thomas Strobl in Sachen Asyl fahre. „80 Prozent der Empfehlungen der Härtefallkommission werden unter ihm abgelehnt. Vor ihm war das die Zustimmungsquote.“

„Minister Lucha macht guten Job“

Grünen-Minister Manne Lucha mache dagegen „einen guten Job“, und auch für CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk gab’s ein Lob der Grünen: „Ich habe das Gefühl, dass wir mit ihm zusammen was hinbringen können.“

Auf ihrem Fachgebiet, der Gesundheit, sei sie in ihrem ersten Jahr „frustriert“ gewesen, gestand Krebs ein, weil es nie Thema im Landtag war“. Mittlerweile habe Ministerpräsident Winfried Kretschmann dies zur Chefsache erklärt, erzählte sie zufrieden.

Zum Abschluss gab Vorstandssprecherin Susanne Haug bekannt, dass für die Kreistagslisten für die Wahl im Mai 2019 nach der Sommerpause Kandidaten gesucht werden würden.