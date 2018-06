Grünen-Abgeordnete Petra Krebs spricht über Landtagsarbeit

Unter dem Motto „Halbzeit in Stuttgart“ steht die öffentliche Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Wangen der Partei Bündnis 90/Die Grünen am Freitag in Bad Wurzach.

Landtagsabgeordnete Petra Krebs berichtet über ihre Arbeit in der ersten Hälfte der Legislaturperiode, danach ist Gelegenheit für Fragen und zur Diskussion.

Außerdem stehen ein Bericht vom Landesparteitag und ein erster Ausblick auf die Kommunalwahlen 2019 auf der Tagesordnung.

Zur öffentlichen Veranstaltung am Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr im Casa Rossa, Ravensburger Straße 2, sind alle Interessierten eingeladen.