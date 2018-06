Grüne Wiese weicht Silbersommer auf dem Kreisverkehr

Das Trockenstaudenbeet auf dem Kreisel in der Leutkircher Straße nimmt Form an. Stadtgärtnerin Sigrid Helmlinger und ihr Team haben in den vergangenen Tagen die Pflanzen wie Lilien, Gräser und Minze in die Erde gesetzt. Bei der Gestaltung des Kreisverkehrs hat die Landjugend Bad Wurzach-Gospoldshofen tatkräftig angepackt. Bauhofleiter Karl Mayer lobt die jungen Leute: „Sie haben die Bretter für den Bohlenpfad zugeschnitten, den Pfad aufgebaut und auch beim Pflanzen geholfen. Das war super.“ Das ganze Jahr über soll das Beet blühen – sogar im Winter sehe es schön aus, weil die Blütenstände den Winter über stehen bleiben, so Helmlinger. Die Erneuerung, bei der der Boden ausgetauscht werden musste, hat die Stadt etwa 20000 Euro gekostet. Foto: Eyrich (rey)