Was ursprünglich aus der Not heraus geboren war, erfreut sich erneut großer Beliebtheit. Da während der Pandemie aufgrund des Mindestabstands nur eine beschränkte Anzahl den Gottesdienst in der evangelischen Kirche Bad Wurzach besuchen durfte, hatte der Kirchengemeinderat mit der damaligen Pfarrerin Barbara Vollmer nach einer Lösung dieses Problems gesucht. Und so fand auch an Christi Himmelfahrt 2020 ein Gottesdienst unter freiem Himmel auf der wunderschönen großen Wiese hinter dem Gemeindehaus statt - und je nach Wetterlage immer wieder.

Nun könnte zwar wieder eine unbegrenzte Anzahl Besucher dem Gottesdienst in der Kirche beiwohnen, aber da viele die heitere, friedliche Stimmung draußen schätzen gelernt haben, kam die Bitte nach einer Fortsetzung auf. Diesen Wunsch griffen Pfarrerin Silke Kuczera und der Kirchengemeinderat sofort auf und so fand an Christi Himmelfahrt 2022 erneut der Gottesdienst unter blauem Himmel statt.

Er wurde von Prädikantin Astrid Greshake gehalten, die mit ihrer nachdenklich machenden Predigt den Bogen spannte vom aktuellen Zeitgeschehen über Zweifel, warum Gott dies zulässt, bis hin zu der Hoffnung auf ihn und sein Reich. Die musikalische Gestaltung oblag dem Posaunenchor unter der Leitung von Johannes Wirth - eine wirkliche Bereicherung. Am Ende dankte Greshake dem Posaunenchor und allen, die dazu beigetragen hatten, dass man im Freien hatte feiern können.