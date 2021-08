Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, den 26. Juli, verabschiedete die Werkrealschule Bad Wurzach die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 9. Auch in diesem Jahr wurde die kleine Abschlussfeier, pandemiegerecht ohne Anwesenheit der Eltern, im Klassenzimmer der Schule vorgenommen.

Die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden an die 28 erfolgreichen Absolventen übernahm traditionell die Schulleiterin Julia Kiebler. In ihrer Rede ging sie auf das von der Klasse ausgewählte Abschlusswand-Symbol, einen chinesischen Drachen, ein. Dieser, so Kiebler, stehe für Glück, Intelligenz, Güte und Achtsamkeit und mit diesen Interpretationsbegriffen umschrieb sie ihre Wünsche und motivierenden Worte an die scheidenden Schülerinnen und Schüler.

Eine Belobigung für gute schulische Leistungen erhielt Eray Ayene-Keller, der gleichzeitig auch den Preis für den besten Fremdsprachenabschluss im Fach Englisch entgegennehmen durfte.

Preise für sehr gute schulische Leistungen gingen, verbunden mit einem Buchgutschein, an Viktoria Bohr und Fakih Fida.

Den Preis der Stadt Bad Wurzach für die Jahrgangsbeste ging an Viktoria Bohr.

Auch in diesem Schuljahr engagierten sich wieder Schülerinnen bei der Aktion „Herz und Gemüt“. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz bei der Unterstützung von Seniorinnen und Senioren unserer Stadt erhielten folgenden Schülerinnen ein entsprechendes Zertifikat: Jessica Auer, Viktoria Bohr, Sabrije Morina und Hilal Uludag.

Am Ende der Verabschiedung versammelten sich die Absolventen im Freien und mit Abstand, um diesen besonderen Tag auch ohne Mundschutzmaske festzuhalten.