Gleich zwei Staatssekretäre besuchen Bad Wurzach

Wie das Geld des Landes Baden-Württemberg im Naturschutz angelegt wird, davon machten sich Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und Umweltstaatssekretär Andre Baumann (beide Grüne) nun im Wurzacher Ried ein Bild.

Mehr als fünf Stunden nahmen sich die beiden Landespolitiker dafür Zeit. Sie besichtigten das Naturschutzzentrum, sahen vom Aussichtspunkt bei Wengen auf das Ried hinab, wanderten zum ehemaligen Haidgauer Torfwerk und fuhren schließlich mit dem Torfbähnle zum Torfmuseum. Begleitet wurden sie dabei unter anderen von der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs.

Der Bau des Turms

Ein Thema war natürlich der Bau des Aussichtsturms am Torfwerk, den das Land fördert. Das Projekt schaffe nicht nur die bessere Wahrnehmung des Rieds, sondern biete auch Chancen für die Regionalentwicklung, hieß es. Dies, so steht zu vermuten, sicherlich auch im Hinblick auf das angedachte Biosphärengebiet, in dem das Ried eine wichtige Rolle spielen könnte.

Das Land ist Eigentümer von mehr als 1000 Hektar der rund 1800 Hektar Fläche im Wurzacher Ried. „Wir schützen das Ried durch verschiedene Maßnahmen, wie etwa die Wiedervernässung, die Pflege von Feucht- und Nasswiesen und die extensive Nutzung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen“, so Gisela Splett in einer Mitteilung zu ihrem Besuch. Das mit dem Gütesiegel „Europadiplom“ ausgezeichnete Wurzacher Ried sei eines der Pilotgebiete bei der Moorschutzkonzeption des Landes, hebt sie darin weiter hervor.

Ein Arten- und Klimaretter

„Was einem gehört, kann man am besten pflegen und nachhaltig erhalten“, so Andre Baumann dazu. Deshalb sei es von höchster Priorität, naturschutzfachlich wertvolle Gebiete wie das Wurzacher Ried zu erwerben. „Denn insbesondere Moore sind als unschätzbarer Lebensraum für viele Arten und als natürlicher Kohlenstoff-Speicher, der klimaschädliches CO2 im Boden bindet, gleichzeitig Arten- und Klimaretter.“

Zur Naturschutzstrategie des Landes gehöre daher der Erwerb natur- und klimaschutzwichtiger Flächen. Die Liegenschaftsverwaltung des Landes und die Natur-schutzverwaltung arbeiteten dabei eng zusammen. Splett und Baumann betonten die gute Kooperation und dankten allen, die sich vor Ort für den Schutz und die Pflege der Flächen im Na-turschutzgebiet engagieren. Ein besonderer Dank galt auch dem bisherigen Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried, Horst Weisser.