Gläubige bringen ihre selbstgemachten Palmen zum Segnen

Auf gesegnete Palzweige mussten die Gläubigen in Bad Wurzach und Leutkirch trotz Corona nicht verzichten.

Nach einem Aufruf bei den Livestream-Messen in der Kapelle des Hauses Regina Pacis sowie auf deren Homepage haben viele Gläubige wunderschöne Palmen mit gefärbten Eiern, kleine Palmwedel sowie Osterbrote und Palmbrezeln zum Gotteshaus gebracht.

Pater Hubertus segnete alles beim Sonntagsgottesdienst, und nachmittags konnten die Besitzer ihre Palmen wieder nach Hause holen. Auch die kleinen Palmwedel fanden gegen Spenden guten Absatz.

Osterkerzen werden verkauft

Ab Ostersonntag werden selbstverzierte Osterkerzen in dreierlei Größen gesegnet und verkauft. Der Erlös geht an Kinder-, Jugend- und Waisenprojekte in Tansania und Sansibar, eine Aktion, die seit 20 Jahren von Leutkircher Frauen organisiert wird.

Auch die Seelsorgeeinheit Bad Wurzach lud ein, selbstgemachte Palmen im Lauf des Samstags nach St. Verena zu bringen und diese dort in vorbereiteten Ständern aufzustellen. So trafen im Laufe des Tages nach und nach die Palmen ein, welche Pfarrer Stefan Maier am frühen Vormittag im Rahmen der nicht öffentlichen Palmsonntagsliturgie segnete.

Schokolade statt Brezeln

Viele machten von dieser Möglichkeit Gebrauch – und erfreuten mit ihren Palmen darüber hinaus all jene, die im Lauf des Palmsonntags die Kirche zum persönlichen Gebet aufsuchten. Palmbrezeln konnte es natürlich nicht geben. „Aus hygienischen Gründen verbot sich das von selbst“, schreibt die Kirchengemeinde.

Ein kleines Dankeschön der Kirchengemeinde gab es freilich dennoch: dieses Jahr in Form einer Tafel Schokolade, die nach dem Gottesdienst zu den Plamen gelegt wurde. Nächstes Jahr – so teilt die Kirchengemeinde mit – soll es freilich wieder die allseits geschätzten Palmbrezeln geben.