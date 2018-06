Gibt es denn wirklich Sterne?

Seit Januar hatten sie einmal wöchentlich geprobt; als die Aufführung näher rückte, immer häufiger. Und das Ergebnis beeindruckte die über 70 Zuschauer sehr. Was die Schüler der Theater-AG aus den Klassen 5h, 5g und 6g am Donnerstagabend auf die Bühne brachten, war von großem Talent geprägt.

Das Stück mit dem Titel „Glaubst Du denn, dass es wirklich Sterne gibt?“, geschrieben von Kerstin Krämer, die gemeinsam mit Isabel Aravena-Diaz Regie führte, befasst sich mit dem aktuellen Thema der Integration.

Eine Mäuse-Familie mit grünen Ohren musste aus ihrer Heimat Südmäuseland flüchten – zu groß war die Gefahr, wegen der grünen Ohren eingekerkert und gefoltert zu werden, auch weil der Familienvater, gespielt von Viktoria Bohr, als Philosoph und Dichter mit seiner Meinung nicht hinter dem Zaun halten kann.

In ihrer neuen Heimat leidet vor allem Tochter Nelli, hervorragend von Jule Hierlemann dargestellt, sehr unter der Situation. Der erste Akt endet mit dem Chor der Klasse 5g unter der Leitung von Birgit Bauhofer und dem Lied „wie haben grüne Ohren, was ist denn schon dabei, unsere Heimat haben wir verlassen, hier nun sind wir frei“.

Im nächsten Akt wird deutlich, warum Nelli so leidet: Eine Mädchen-Gang an ihrer Schule, die Glitzer-Tussis (Yvette Sawall, Simone Halluska, Sabrije Morina und Elisa Serban), hänseln und malträtieren sie so sehr, dass sie sogar zu weinen beginnt. Sie kann nicht in den Unterricht gehen.

So sitzt sie noch vor der Schule, als ihr Lehrer (Maurice Bosch) eine der Tussis, Leonie, der Klasse verweist; und siehe da – die beiden kommen ins Gespräch. Leonie weiß nämlich auch, wie es ist, verspottet zu werden; sie hat lange genug eine Zahnspange getragen.

Als Nelli mit einem Ball versehentlich die Fensterscheibe der Schule zu Bruch gehen lässt – lautstark mittels Ton- und Lichttechnik dargestellt, für die Kilian Fimpel und Jannik Fritsch verantwortlich zeichneten – stürmen Lehrer und Glitzer-Tussis herbei, beschimpfen Nelli, aber Leonie nimmt sie in Schutz. Was natürlich der Mädchen-Gang, die sich als Königsmäuse empfinden, sauer aufstößt. Der zweite Akt endet mit dem Königsmäuse-Lied des Chores, das mit Elementen der Body-Percussion überraschte.

Im letzten Akt hat Nelli Geburtstag - ihre Familie mit Mama Hanna Gruber, Bruder Willi (Manuel Schuler) und natürlich ihrem Papa feiern, als überraschend Leonie vor der Tür steht. Sie entschuldigt sich nicht nur für ihr Verhalten in der Vergangenheit, sie bietet Nelli das größte Geschenk an – das Geschenk der Freundschaft. Es gibt sie also doch, die Sterne.

Lang anhaltender Applaus und lebhafte Diskussionen im Anschluss zeigten, dass das Stück in jeder Hinsicht ein großer Erfolg war. (pag)