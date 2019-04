Gewinner der Fit-Fun-Shopping-Rallye erhalten Preise

Die Sieger des Gewinnspiels beim Fit-Fun-Shopping-Tag stehen fest. Den Hauptpreis, einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro, gewann Lena Gaum aus Bellamont. Damit will sie sich in einem der Modehäuser Bad Wurzachs neu einkleiden. Den Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro will Julian Hart aus Arnach in ein Paar neue Laufschuhe anlegen.

Christiane Vincon Westermayer, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV), und Johanne Gaipl sowie Margit Rock von der Bad-Wurzach-Info hatten die Gewinner aus den 138 richtigen Einsendungen gezogen. Auch Werner Binder aus dem Vorstandsteam des HGV, Regionalmarktdirektor Berthold Natterer und Markus Buhmann, Leiter der Hauptstelle Bad Wurzach der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, die das Gewinnspiel mit unterstützt hat, ließen es sich nicht nehmen, den beiden Hauptgewinnern zu gratulieren.

Den dritten bis siebten Preis, jeweils ein Gutschein für ein Holzzuber-Moorbad zu zweit im Wert von 99 Euro, gewannen Isabel Hoch aus Bad Wurzach, Hartmut Allgaier aus Bad Wurzach, Margret Mangler aus Eintürnen, Uwe Würzburg aus Bad Wurzach und Michael Aßfalg aus Haidgau.

Preis acht bis zehn, jeweils eine Familienkarte für das Torfbähnle und Besichtigung des Oberschwäbischen Torfmuseums im Wert von zehn Euro, bekamen Katrin Gröber aus Bad Waldsee, Elsa Rau aus Rot an der Rot und Melanie Brauchle aus Bad Wurzach.

Den elften Preis, eine Familienkarte für den Eintritt ins Moor Extrem im Wert von zehn Euro, gewann Udo Glinka aus Bad Wurzach. Den zwölften Preis, einen Familiengutschein für eine Riedführung im Wert von acht Euro, gewann Niklas Angele aus Bad Wurzach.