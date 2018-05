Gespräche über Gott und die Welt

Zu Gesprächen „über Gott und die Welt“ und zu einer kurzen Einkehr, um den Anforderungen des Alltags zu entfliehen, hatte die Christliche Gemeinde Rot am Wochenende eingeladen. Bei kostenloser Versorgung mit Getränken kamen die Gemeindemitglieder mit zahlreichen Gästen ins Gespräch.

Am Samstag war der Bus auf dem Klosterplatz schon von weitem sichtbar. Die Gläubigen aus Rot sind durch den Weihnachtsmarkt in Wurzach auch bekannt. Vermutlich auch ein Grund dafür, dass die Plätze unter dem großen Sonnensegel belegt waren. Kurz innehalten, sich über christliche Inhalte des Lebens austauschen, über Gott und die Welt sprechen, ein offenes Ohr für eigenes Unbehagen finden – das war möglich. Neben religiösen Fragen wurde auch die tägliche Arbeit in der Glaubensgemeinschaft vorgestellt. Wer sich noch intensiver mit der Thematik auseinander setzen wollte, hatte bei einem Vortrag von Oliver Schönberg in der Allgäu-Akademie, Gelegenheit dazu.

Für die jungen Besucher wurde ein feines Begleitprogramm angeboten: Es wurde geschminkt, gebastelt und gesungen. Und wer dazu keine Lust hatte, durfte sich in aller Ruhe vorlesen lassen.