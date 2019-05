Geräteschuppen aufgebrochen

Während des vergangenen Wochenendes hat ein Unbekannter drei Türen eines Schuppenkomplexes im Birkenweg in Bad Wurzach aufgehebelt und anschließend mehrere Lagerräume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde jedoch nichts entwendet. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges bei den an das öffentliche Freibad angrenzenden Schuppen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach, Telefon 07564/2013, in Verbindung zu setzen.