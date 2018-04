Georgios Blekas neuer Oberarzt an Rehaklinik

Georgios Blekas unterstützt seit dem 1. April als Oberarzt die Klinik für neurologische und neurochirurgische Rehabilitation an der Rehabilitationsklinik Bad Wurzach.

„Wir freuen uns, mit Blekas einen zusätzlichen Neurologen für unser Team gewonnen zu haben“, sagte Klinikdirektor Erwin Lohmer. Seit einem Jahr werden in der Waldburg-Zeil Klinik neurologische Patienten in den Phasen C und D behandelt.

Der 42-jährige gebürtige Grieche Blekas hat seine erste Erfahrungen als Arzt in einer neurologischen Rehabilitationsklinik nahe Potsdam gesammelt und weiterhin als Assistenzarzt am Krankenhaus Sigmaringen gesammelt. 2016 schloss er seine Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie in Sigmaringen ab. Er verfügt außerdem über die Zusatzbezeichnung Rehabilitationswesen und eine verkehrsmedizinische Qualifikation.

Nach einem Schlaganfall oder einem Schädel-Hirn-Trauma sowie anderen Schädigungen des Gehirns kommt laut Klinik einer Rehabilitation ganz besondere Bedeutung zu. Denn nach dem oft dramatischen Verlust körperlicher und geistiger Funktionen müssten Patienten während einer stationären Rehabilitation viele Selbstverständlichkeiten neu lernen, um zu Hause wieder selbstbestimmt ihren Alltag meistern zu können.

Neben Training und Zuwendung sei die Information über die Ursachen der Krankheit (Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen oder mangelnde Bewegung), die den Patienten helfe, erneute Schlaganfälle zu vermeiden.