Generationenwechsel bei Kuhn Bau

Nach 35 Jahren hat Wolfgang Kuhn die Geschäftsführung der Bad Wurzacher Firma Kuhn Bau an seinen Sohn Pascal Pohl übergeben. Das Unternehmen hat sich auf die Planung und Realisierung von Gewerbeimmobilien spezialisierten. Der 28-Jährige ist bereits seit 2014 in die Geschäfte integriert und wird das Familienunternehmen in zweiter Generation fortführen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Firma hervor.

Der Übergang vom Vater auf den Sohn vollziehe sich bereits seit einigen Monaten. Pascal Pohl sei damit beschäftigt, sich einen Überblick über laufende Projekte zu verschaffen, die Beziehung zu Geschäftspartnern und Lieferanten zu pflegen und das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Nicht alleine, sondern an der Seite seines Vaters, der im Unternehmen verbleibt und sich künftig auf die Bereiche Vertrieb und Projektentwicklung konzentrieren wird. „Ich schätze sehr, dass er mich mit seiner Erfahrung unterstützt und wir gemeinsam die Marke Kuhn Bau weiter aufbauen“, wird Pascal Pohl zitiert.

Mehr als 1000 Projekte

Kuhn Bau realisiert für die Kunden – in der Regel mittelständische Unternehmen aus der Region – Büro- und Industriebauten im Neubau wie im Bestand. 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Architekten, Ingenieure und Bauzeichner sorgen für den Prozessablauf.

Mehr als 1000 Projekte hat Unternehmensgründer Wolfgang Kuhn, gelernter Zimmerermeister, laut Mitteilung in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht. „Zum Festpreis“, wie er betont. Daran wollen er und sein Sohn festhalten, trotz aktueller Probleme wie steigende Zinsen, Lieferengpässe und explodierende Baukosten.

Flächenmangel als Herausforderung

Eine weitere Herausforderung, der sich der neue Chef künftig stellen muss, ist der Flächenmangel. Im Zuge des Klimaschutzplans will die Bundesregierung den Flächenverbrauch bis 2050 nach und nach auf Null reduzieren. „Dadurch werden sich neue Märkte und neue Geschäftsfelder erschließen“, hofft Pascal Pohl.

Dem gelernten Bauingenieur und Entwurfsverfasser wurde das Planen und Bauen quasi in die Wiege gelegt. Bereits als Schüler habe er sich mit dem Bauzeichnen beschäftigt und als Student erste eigene Projekte für Kuhn Bau abgewickelt. Pohl beschreibt sich selbst als „strukturiert und zielorientiert“ und offen dafür, bestehende Strukturen auf künftige Anforderungen anzupassen.

Faible für neue Medien

Oberste Priorität habe dabei die weitere Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Unternehmen. Pascal Kuhn hat ein Faible für neue Medien. Er wirbt selbst auf Youtube um neue Mitarbeiter, stellt auf Facebook aktuelle Projekte vor und will auch künftig bei der Kunden- und Zielgruppenansprache auf Social Media setzen.