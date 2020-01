Generation G feiert Deutschlandpremiere

„Bereits beim ersten Ton stand für mich fest, diesen Chor möchte ich in Wurzach haben.“ Mit diesen Worten begrüßte der Organisator des Bad Wurzacher Kulturkreises, Wolfgang Weiß, die zahlreichen Gäste im Kurhaus. Die Auftaktveranstaltung des neuen Jahres war zugleich die Deutschlandpremiere des gastierenden Chores Generation G um Dirigent Carol Vladani.

„Ich habe mich seit 20 Jahren der Gospelmusik verschrieben und nach Wegen gesucht, diese neu zu interpretieren“, erklärte der Dirigent und Moderator des Abends die Andersartigkeit seines Ensembles. Geprägt vom amerikanischen Sound der Gospelszene um Israel Houghton, untermalt mit Komponenten verschiedenster Stilrichtungen, gestalteten die Musiker den Gospel neu. Die christlichen Inhalte und Texte sind dabei die Grundlage der Musik.

Jeder Liedtext individuell akzentuiert

Im ersten Konzertteil sorgte vor allem die rauchige Stimme von Leadsängerin Fränzi für jazzige Komponenten im groovigen Chorsound. Ob dynamisch kraftvoll oder eher ruhig und besinnlich, die Sängerin akzentuierte jeden Liedtext individuell und vereinnahmte das Publikum, darunter auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer, in Windeseile. Bianca, die zweite Leadsängerin des Ensembles, hatte sehr viel mehr Blues und Soul in ihrer Stimme. Sie hauchte den Texten Gefühl, Schmerz und Hoffnung ein.

Nach der Pause eröffneten zwei Sängerinnen mit sanfter Pianobegleitung die zweite Hälfte mit dem Lied „Make you feel my love“, bevor sich der große Chor auf die Kurhausbühne begab. Mit den steigenden Temperaturen im Kursaal nahm auch die Stimmung und Beteiligung des Publikums mächtig Fahrt auf. Die Mischung aus Traditionals und Spirituals verführte die ersten Gäste zum Mittanzen. Mit Liedern wie „I Need You to survive“ oder dem weltbekannten „Lean on me“, legten die Musiker von Generation G nochmals nach und ließen sich vom Publikum dafür ausgiebig bejubeln. Stehende Ovationen und nicht enden wollender Applaus zeugten von einer gelungenen Deutschlandpremiere und einem atemberaubenden Konzertabend.

Feines Gespür für ausgefallene Künstler

Wolfgang Weiß bewies mit der Verpflichtung des Schweizer Chores wieder einmal sein feines Gespür für gute Musik, ausgefallene Künstler und gelungene Veranstaltungen. „Ohne Sponsoren, wären Sie heute nicht in den Genuss des Gospelchores gekommen“, dankte der Organisator allen Vertretern, die den Bad Wurzacher Kulturkreis unterstützen. In seiner humorvollen und charmanten Verabschiedung verteilte Weiß heimische Spezialitäten an die Chormitglieder und entlockte ihnen dabei noch das eine oder andere Geheimnis.