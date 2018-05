Gemeinsamer Einsatz für den Naturschutz

Nach der gelungenen Veranstaltung „Naturerlebnis für Geflüchtete“ im vergangenen Jahr bietet das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried gemeinsam mit dem Helferkreis Treffpunkt Asyl Bad Wurzach am Samstag, 5. Mai, die Veranstaltung „Naturerlebnis für alle“ an. Eingeladen sind laut Mitteilung alle, die Lust auf einen gemeinsamen Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet und Interesse an einem Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen haben.

Einige Wege durchs Wurzacher Ried sind laut dem Zentrum besonders nach Regenfällen wegen des nassen Bodens oft durchgeweicht und schlecht begehbar. Bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz von einheimischen und geflüchteten Personen werde der Weg entlang des Riedkanals an mehreren Stellen ausgebessert und gesichert. Neben der Arbeit, bei der jeder unabhängig von Vorkenntnissen oder Kondition mithelfen könne, bleibe genügend Zeit für Gespräche, Naturerfahrungen, interkulturellen Austausch und damit für gelebte Integration.

Organisiert wird der Tag vom Naturschutzzentrum Wurzacher Ried gemeinsam mit dem Helferkreis Treffpunkt Asyl. Der Bauhof der Stadt Bad Wurzach unterstützt die Aktion in der Planung und stellt das nötige Werkzeug und Baumaterial zur Verfügung.

Treffpunkt ist am Samstag, 5. Mai, um 14 Uhr vor der Ausstellung „Moor Extrem“ auf dem Klosterplatz. Die Veranstaltung dauert rund drei Stunden. Die Leitung hat Elsa Löffler vom Naturschutzzentrum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Auskunft beim Naturschutzzentrum unter Telefon 07564 / 302199.