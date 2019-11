Gemeinderat tagt am Montag zur Ausstattung Klosterplatz

Die Ausstattung des Klosterplatzes, ein Baugebiet in Ziegelbach und die Haushaltspläne 2020 stehen auf der Tagesordnung des Gemeinderats Bad Wurzach in seiner Sitzung am kommenden Montag, 2. Dezember. Beginn ist um 19 Uhr in Maria Rosengarten.

Die Tagesordnung i Einzelnen: Bericht der Bürgermeisterin; Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse; Fragen der Bürger; Haushaltsplan der Stadt 2020; Wirtschaftspläne 2020 für Kurbetrieb und Abwasserbeseitigung; Neukalkulation der Abwassergebühren; Ausstattung Klosterplatz, Vorschläge der Öffentlichkeit; Bebauungsplan St. Ambros Ziegelbach; Einführung Leitungsfreistellung für die Kindergärten; Vorschläge für die Wahl von ehrenamtlichen Richtern beim Verwaltungsgericht Sigmaringen; Verschiedenes.