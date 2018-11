Gemeinderat tagt am Montag

Der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach hat am kommenden Montag, 19. November, eine öffentliche Sitzung. Sie beginnt um 19 Uhr in Maria Rosengarten. Die Verwaltung bringt dabei die Stadträte auf den neuesten Stand in Sachen Stadtmarketing.

Die Themen laut Mitteilung der Verwaltung im Einzelnen: Bericht der Bürgermeisterin; Fragen der Bürger; Bebauungsplan Himbach; Neufassung der Entschädigungssatzung für die Feuerwehr; Beitritt der Ferienregion Allgäu-Bodensee zur Oberschwaben Tourismus GmbH; Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasser 2017; Auflösung der Gesellschaft Pro Regio Oberschwaben; Sachstandsbericht Stadtmarketing; Verschiedenes.