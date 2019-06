Gemeinderat berät über Angebot für Kindergarten Arnach

Letztmals in seiner bisherigen Zusammensetzung tagt der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach am kommenden Montag, 24. Juni. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in Maria Rosengarten.

Wichtigster Punkt des Abends ist die Entscheidung über die künftige Nutzung des ehemaligen Kindergartengebäudes in Arnach. Die Einrichtung ist seit einigen Wochen im benachbarten Bildungshaus zu Hause. Nun liegt der Stadt eine Anfrage der Zieglerschen vor, die das Gebäude als Erweiterung ihrer Sprachheilschule nutzen will.

Der Gemeinderat beschäftigt sich außerdem unter anderem mit den Mehrausgaben des Winterdiensts, die aufgrund der Witterung deutlich über dem Plan liegen.

Die Tagesordnung im Einzelnen: Bericht der Bürgermeisterin; Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse; Fragen der Bürger; überplanmäßige Ausgabe Winterdienst; Folgenutzung ehemaliger Kindergarten Arnach; Annahme und Vermittlung von Spenden; Kommunalwahl 2019 – Feststellung von Hinderungsgründen bei den gewählten Gemeinderatsmitgliedern; Verabschiedung ausscheidender Gremienmitglieder; Verschiedenes.