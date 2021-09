Gemeinderat Bad Wurzach tagt am 20. September

Die Sommerpause ist beendet. Am Montag, 20. September, hat der Gemeinderat der Stadt Bad Wurzach wieder eine Sitzung. Sie beginnt um 19 Uhr im Kursaal.

Besonders für Bauwillige ist die Tagesordnung interessant. So stehen der Bebauungsplan Bühlstraße in Haidgau und die Vergabekriterien für das Baugebiet St. Leonhard in Ziegelbach auf dem Programm. Zudem geht es um das Baugebiet Bauhofen-Nordost.

Wichtig für Eltern und (Schul-)Kinder: Die Ratsmitglieder haben zu entscheiden über den Kauf einer Mediengrundausstattung für die Schulen.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem zudem der Jahresrückblick der Aktion Herz und Gemüt und der Lebensräume für Jung und Alt sowie die Zustimmung zur Wahl des Kommandanten der Gesamtfeuerwehr und der Abteilung Stadt.

Bürger haben außerdem zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, Fragen an Verwaltung und Rat zu stellen.