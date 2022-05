Gelungenes Frühlingsfest in Dietmans

„Wir spielen und feiern wieder", war von vielen Menschen in Dietmanns freudig zu hören. Dreizehn Musikkapellen aus Bad Wurzach und aus dem Nachbarkreis Biberach haben sich am Samstagabend auf der Wiese im Witzmannser Tal zum Gesamtchor von vierhundert Instrumentalisten vereint.

In diese Hügellandschaft hat der der Bozener Bergsteigermarsch gepasst. Die Grußworte aller Ehrengäste sprühten vor Freude über das Ende der zweijährigen Zwangspause. Auch wenn die Zeiten durch den Krieg schwierig sind, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief: „Wir lassen uns die Freude nicht nehmen, feiert weiter." Aus Freude an der Musik hat Bernd Butscher das Stück „Frühlingsfest" komponiert und alle versammelten Musiker in dieser Naturkulisse dirigiert.

Viele Besucher am Vatertag

Ein Höhepunkt des mehrtägigen Frühlingsfests ist der Vatertag, mit überwältigendem Besucheransturm. Auch Raimund Hasser MdL berichtete begeistert von seinem Familienausflug durch das Ried zum Festzelt. Schon 44-mal hat Dietmanns das Frühlingsfest ausgerichtet. Den Musikverein gibt es seit 176 Jahren, pandemiebedingt eben erst in diesem Jahr mit großem Fest. Nicht ohne Stolz nannte Ortsvorsteherin Monika Ritscher den Musikverein das Aushängeschild der Ortschaft Dietmanns.

„Frau Bürgermeisterin, wenn Sie diese Zahl an Musikern sehen," so Markus Riß, ist das auch ein Erfolg der städtischen Musikschule." Riß ergänzte: „Machen Sie einfach nächstes Jahr an den Etat der Musikschule beim Durchlesen eine Null dahinter."

Applaus beim Fahneneinmarsch

Am Samstag spielten die Umlandmusikanten und Bernd Butscher zum Einmarsch der Fahnenabordnungen im voll-besetzten Zelt. Begeisternder Applaus für alle Einmarschierenden, die erste Abordnung waren die Dietmannser Blutreiter mit Standarte. Als die Dietmannser Fahne im Mittelgang geschwenkt wurde, schwoll der Jubel orkanartig an. Die Gäste hielte nichts mehr auf den Plätzen, alle waren auf den Bänken, auch Bürgermeisterin Alexandra Scherer und die Ehrengäste. Eine gelungene Musikantenparty.