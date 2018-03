Gelungenes Frühjahrskonzert im Kurhaus

Ein interessantes Programm hatte der Musikverein Arnach in seiner Ankündigung für das Frühjahrskonzert am vergangenen Sonntag versprochen – und dieses Versprechen wurde gehalten. Nachdem Armin Hummel die rund 300 Gäste, darunter Bürgermeister Roland Bürkle, Pfarrer Paul Notz, Ortsvorsteher Michael Rauneker, der stellvertretende Kreismusikverbandsvorsitzende Klaus Wachter sowie Kreisverbandsdirigent Thomas Räth, begrüßt hatte, eröffnete die Musikkapelle den Konzertabend, den Magnus Räth charmant moderierte, mit „Cortège Solonnel op. 91“.

Diese Prozessionsmusik von Alexander Glasunow, von Leontij Dunaev auf Blasorchester übertragen, wurde 1909 zum 25-jährigen Jubiläum der „Russischen Sinfoniekonzerte“ in Sankt Petersburg komponiert und zeichnet sich durch eine unverkennbar russische Klangsprache aus; den feierlichen Charakter brachten die Arnacher gut zum Ausdruck. Lebendig wurde es bei „Fiskinatura“, einem Auftragswerk von Thiemo Kraas für die Musikkapelle von Fischen im Allgäu anlässlich des 1150-jährigen Bestehen des Ortes; der Titel setzt sich zusammen aus dem ursprünglichen Namen des Dorfes „Fiskina“ und dem, was das Allgäu prägt, nämlich die Natur.

In vier Sätzen, deren Themen die Heimatverbundenheit, die Kraft der Natur am musikalischen Bild der Breitachklamm, die Schönheit der Landschaft und die Vielfalt der Menschen des Ortes waren, entstand vor dem inneren Auge der Zuhörer das herrliche Allgäu, aber auch Gänsehaut-Momente blieben nicht aus. Mit „Abendmond“, ebenfalls von Thiemo Kraas, wurde es ruhiger und friedvoll; in dem kleinen Nachtstück hat Kraas die beiden deutschen Volkslieder „Abend wird es wieder“ und „Der Mond ist aufgegangen“ verarbeitet, wobei die Lieder teils gemeinsam und teils unabhängig voneinander präsentiert werden, was den einen oder anderen Zuhörer zum leisen Mitsingen veranlasste.

Der erste Teil des Konzerts endete mit „With Clouds Descending“, einer majestätischen Fantasie, die Philip Sparke für den 10. Jahrestag der Lancaster British Brass Band komponiert hat und in der die Kadenz des Tenorhorns sehr einfühlsam war. Nach der Pause kam dann der große Solo-Auftritt des 19-jährgen Leonhard Schwarz am Xylophon; in „Mallet Man“ von Karel Zuna, arrangiert von Jaroslav Zeman, stellte er sein großes Können unter Beweis. Fremdartige Laute folgten in „At the Break of Gondwana“ des singapurischen Komponisten Benjamin Yeo, das die Flora und Fauna des einstigen Superkontinents beschreibt und eindrucksvoll dargeboten wurde. Heiter wurde es mit „80er-Kult(tour)“ von Thiemo Kraas, mit dem er eine Reminiszenz an die Neue Deutsche Welle geschaffen hat. Unter die Haut ging das als Engelsterzett bekannte „Hebe deine Augen auf“ von Mendelssohn-Bartholdy und für Blasorchester von Kurt Gäbele bearbeitet - bewegende Momente, mit denen das Konzert enden sollte; aber die Zuhörer „erklatschten“ sich eine Zugabe. Das erfrischende „Wind for Winds“ von Shin´ya Takahashi entließ die Zuhörer beschwingt in die Nacht, nachdem sie von Armin Hummel verabschiedet wurden.