Gelungener Leseabend in der Grundschule Bad Wurzach

Die Klasse 2b der Grundschule Bad Wurzach erlebte einen ereignisreichen Abend rund um das Buch „Die Sockensuchmaschine“ des Autors KNISTER.

Wer kennt es nicht: ständig ist man auf der Suche nach einem Socken. So geht es auch Jonas, dem Protagonisten des Kinderbuches, der sich kurzerhand an einen Erfinder aus seiner Nachbarschaft wendet mit der Bitte, eine Sockensuchmaschine zu bauen. Auch die Kinder der Klasse 2b sind bereits das ein oder andere Mal auf der Suche nach ihren Socken gewesen. Aus den zurückgebliebenen einzelnen Socken entstanden am Leseabend dann fantasiereiche Handpuppen, die Hauptakteure lustiger Puppentheater wurden. Auch wurden Wurfschleudern aus Socken gebastelt, die sogleich in einem Parcours zum Einsatz kamen.

Für das leibliche Wohl sorgten zwei Mamas, die gemeinsam mit den Kindern leckere Kekse buken. Natürlich kam auch das Lesen nicht zu kurz: in gemütlicher Runde lasen die Kinder gemeinsam mit ihrer Lehrerin, was Jonas und der schlaue Erfinder alles erlebten.

Den Kinder der Klasse 2b war die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie sich auf den Heimweg machten. Ein gelungener Abend mit tollen Kindern und einer Geschichte, die Raum zum Träumen lässt.