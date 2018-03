Geheimer Kandidat für Wurzacher Bürgermeisterwahl

Ein fünfter Kandidat hat sich um das Bürgermeisteramt in Bad Wurzach beworben. Das sagte Wahlleiterin Elke Osterkamp von der Stadtverwaltung am Freitagvormittag auf SZ-Anfrage.

Der Bewerber gab der Verwaltung indes nicht das Einverständnis, seinen Namen an die Presse weiterzugeben. Um wen es sich handelt, wird spätestens am kommenden Monatg bekannt, wenn der Wahlausschuss öffentlich tagt. An diesem Tag endet um 18 Uhr die Bewerbungsfrist, um 18.30 Uhr ist die Sitzung in Maria Rosengarten. Dann wird über die Zulassung der Bewerbungen entschieden.

Bislang gibt es vier Bewerber für die Wahl am 22. April: Alexandra Scherer (CDU), Bürgermeisterin von Erlenmoos, sowie die parteilosen Friedhild Miller aus Sindelfingen, Joachim Schnabel aus Arnach und Marcel Melchiors aus Bad Wurzach.