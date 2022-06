Gedenkkonzert für Pater Paulus in der Schlosskapelle Bad Wurzach

Anlässlich des Geburts- und Namenstags sowie des Tags der Priesterweihe, die Pater Paulus am 29.Juni gefeiert hätte, findet am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr ein Gedenkkonzert in der Schlosskapelle Bad Wurzach statt. Der Organist Robert Häusle bietet einen Rückblick auf das Wirken seines ersten Orgellehrers und Freundes.

Nachdem die über viele Jahre stattfindenden Residenzkonzerte und Orgelwochen, die in Pater Paulus einen Motor und häufigen Interpreten hatten, aus kulturpolitischen Gründen endeten, nahm er dies zum Anlass, die Reihe der „Fiori Musicali“ ins Leben zu rufen. Ihre Heimat fanden sie in der damals neu gestalteten Schlosskapelle auf dem Instrument, das eines seiner bleibenden Vermächtnisse darstellt.

Denn nach dem Rückbau der Schlosskirche und dem Verkauf der dort beheimateten großen Orgel schaffte es Pater Paulus mit seinem Elan und seiner Überzeugungskraft, den Traum eines neuen, dem Raum angepassten Instrument zu verwirklichen. Der Charakter dieser Kuhnorgel, die bewusst der süddeutschen Tradition verpflichtet ist, spiegelt aber auch die klanglichen Vorlieben ihres Initiators.

Demzufolge trägt das Programm des Abends mit Werken von Bach, Bruhns, Clerambault, Frescobaldi und Muffat zum einen diesem Instrument Rechnung, ist zum anderen aber auch eine persönliche Erinnerung des ausführenden Organisten an seine Schülerzeit bei Pater Blum und dessen musikalischen Vorstellungen.

In der Tradition der „Fiori Musicali“ ist der Eintritt frei, Spenden werden für salvatorianische Anliegen verwendet