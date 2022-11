Gedenkfeier auf dem Bad Wurzacher Friedhof

Zum Gedenken an die Toten und Vermissten der zwei Weltkriege sowie der Opfer von Gewalt und Terror in heutiger Zeit lädt die Stadt Bad Wurzach am Volkstrauertag ein.

Am Sonntag, 13. November, findet die Feier ab 10.30 Uhr auf dem städtischen Friedhof statt. Musikalisch gestaltet wird sie von der Stadtkapelle und dem Chorioso Liederkranz. Bürgermeisterin Alexandra Scherer hält eine kurze Ansprache. Jugendliche der Realschule tragen ihre Gedanken vor, die Pfarrer beider großen Kirchengemeinden sprechen Gebet und Fürbitten.

„Dieses Gedenken ist wichtig und hat gerade in diesen Zeiten an Aktualität gewonnen“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Einladung an die Bevölkerung.