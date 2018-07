Gebäude beschädigt und abgehauen

Ein LKW-Fahrer hat am Dienstag ein Gebäude beschädigt und ist anschließend geflohen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er gegen 8.15 Uhr auf der Landstraße 317 in Richtung Kißlegg. In der Berngariusstraße wich er einem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus und touchierte dabei das Dach samt Fassade eines Gebäudes. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach unter der Telefonnummer 07564/2013 zu melden.