Gaspreise steigen, Nachfrage sinkt: Verzinkerei legt Bad Wurzacher Werk vorerst still

Was im April schon zu befürchten war, ist nun eingetreten. Die Verzinkerei Karger schließt ihren erst vor kurzem eröffneten Standort in Bad Wurzach wieder. Dies sei aber nur eine vorläufige Stilllegung des Werks, betont die Firmenleitung in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter werden an anderen Standorten eingesetzt.

Eigentlich sei das vierte Werk der Beginn einer weiteren Erfolgsgeschichte des Unternehmens gewesen, teilt das Unternehmen mit.

Mit Stolz Anfang 2021 im Gewerbepark West eröffnet, plante die Verzinkerei Karger an ihrem vierten Standort Bad Wurzach die Veredelung von bis zu 10 000 Tonnen Stahl pro Jahr. Nach Aufnahme des Regelbetriebes waren dort bis zu 50 Mitarbeiter in zwei Schichten angedacht.

Gasverträge gekündigt

Doch dann kam die Energiekrise. Im April hatte Wolfgang Karger bereits in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet, dass die Kosten für das Gas, mit dem die Wannen betrieben werden, rasant in die Höhe geschnellt seien. Noch schwerer wiegt indes, dass alle vier Gasverträge von den Lieferanten gekündigt worden seien.

Danach gebe keine Festverträge mehr, so Wolfgang Karger, „wir hängen dann an der Börse und müssen mit monatlich neu errechneten Preisen rechnen“.

Die Energiekosten mussten auf die Verkaufspreise umgelegt werden. Das und die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland hätten zu einer „teils stark sinkenden Nachfrage in vielen Bereichen“ geführt und „alle Planungen zunichte gemacht“, teilt das Unternehmen nun mit.

Statt weiterer Expansion, musste der Familienbetrieb deshalb die Arbeitszeiten in Bad Wurzach bereits im Sommer auf eine Schicht reduzieren, auch wenn dies nicht wirtschaftlich war. Für die Verantwortlichen war es dazu bereits absehbar, dass die fixen Energiekosten durch die signifikant rückläufige Auftragslage nicht erwirtschaftet werden können.

Vorübergehendes Aus

Doch damit nicht genug. Denn der weiter einbrechende Binnenmarkt sowie die Gewissheit, dass der Gaspreisdeckel für Unternehmen nicht vollumfänglich und frühestens ab Januar 2023 kommt, hätten die unternehmerische Gesamtlage für Karger noch einmal drastisch verschärft.

„Als Lösung blieb der Firmenleitung um die beiden Geschäftsführer Wolfgang und Uli Karger deshalb nur, die vorhandenen Aufträge auf weniger Werke zu verteilen, um diese bestmöglich auszulasten. Für den Standort Bad Wurzach bedeutet dies das vorübergehende Aus“, heißt es in der Mitteilung.

„Einen Stopp der Anlage hatten wir schon vor einigen Monaten projektiert, allerdings damals noch unter Befürchtung eines Gasstopps“, verrät Uli Karger. Nun habe man die Maßnahme tatsächlich umsetzen müssen, aber eben aus einem anderen Hintergrund heraus.

„Am 19. Oktober haben wir nach einigen Tagen Vorbereitungszeit das knapp 300 Tonnen fassende Zinkbad leer gepumpt, den Gashahn geschlossen und die Lichter ausgemacht“, ergänzt Uli Karger wehmütig. Nicht einmal zwei Jahre nach der ersten Tauchung schmerze dies natürlich sehr.

Schneller Neustart möglich

Das in 115 Kokillen – das sind wieder verwendbare metallische Gussformen – abgefüllte Zink werde nun in den anderen Werken wiederverwendet, was der Unternehmensgruppe in Sachen Liquidität helfe. Die zwölf Becken zur Vorbehandlung der Werkstücke in Bad Wurzach blieben weiter befüllt, um bei sich ändernden Rahmenbedingungen wieder schnell starten zu können.

Diese „Ruhestellung" ermögliche es Karger, bei Bedarf die Anlage mit der Beschaffung von neuem Zink wieder innerhalb von wenigen Wochen hochzufahren und in Betrieb zu nehmen – wann dies jedoch so weit sein wird, hängt von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab.

„Wir beobachten die Situation ständig und reagieren bei einer signifikanten Verbesserung von Auftragslage und Energiekosten natürlich entsprechend“, verspricht Wolfgang Karger.

Die verbliebenen 20 Mitarbeiter aus Bad Wurzach werden gehalten. Sie pendeln derzeit schon mit den firmeneigenen Fahrzeugen in die anderen Werke nach Illertissen, Hüttlingen oder Mertingen. Die Fahrtkosten und eventuelle Übernachtungen werden von der Firma getragen.

Auch dies gewährleistet 2023 ein rasches Wiederhochfahren der Anlage in Bad Wurzach, da die Mitarbeitenden bis dahin weiter im Beruf sind und geschult werden können.

Beschäftigt waren im Gewerbepark zeitweise 35 Menschen. 15 davon sind aber mit nun nicht verlängerten befristeten Verträgen ausgestattet gewesen oder waren Leiharbeiter.

Was mit dem Gebäude in Bad Wurzach geschieht, ist noch nicht in trockenen Tüchern. „Es laufen aktuell Gespräche mit mehreren Interessenten, die die Hallen während der Ruhepause als Lager- oder Stellplatzflächen anmieten wollen“, sagt Uli Karger. Ebenso denke man daran, die Energietransformation weiter voranzutreiben, um für den Neustart gut gerüstet zu sein.

Wasserstoff oder Biogas?

„Dazu gehört unter anderem eine Um- beziehungsweise Nachrüstung der Befeuerungsanlage des Zinkofens, um auch bei einem eventuellen Gasstopp für die Industrie weiter produzieren zu können“, lässt Uli Karger wissen. Auch die Beimischung von Wasserstoff sei mit den bestehenden Brennern machbar.

Darüber hinaus prüfe man den Bezug oder eigene Herstellung von Biogas. „Wir werden die Anlage in der Zwischenzeit bestmöglich optimieren, da wir sie definitiv wieder hochfahren werden", versichern die beiden Geschäftsführer.

Das ist der Familienbetrieb

Seit der Gründung im Jahre 1961, hat sich die anfängliche Einmannfirma von Franz Karger nach eigenen Angaben kontinuierlich zu einem modernen Industriebetrieb für Feuerverzinkung und Herstellung von Sondergitterrosten entwickelt.

Das in zweiter Generation von Wolfgang und Uli Karger geführte Familienunternehmen mit Stammsitz in Illertissen beschäftigt aktuell rund 240 Menschen, der Jahresumsatz beträgt 22 Millionen Euro.

Das Leistungsspektrum im Bereich Feuerverzinkung reicht dabei von klassischen Schlosserartikeln wie Zäune, Treppen oder Podestanlagen über Serienteile für den Fahrzeug-, Gerüst- oder Systembau bis hin zu großen Stahl- und Fassadenkonstruktionen sowie Parksystemen.

Eine Besonderheit von Karger ist die hauseigene Schleuderverzinkungsanlage für Kleinteile, die als separate Produktionslinie eine hohe Kapazität ermöglicht. Das Unternehmen produziert auch eigene Gitterroste, zum Teil als Sonderkonstruktionen.