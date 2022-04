Teure Schmelzbecken: Gaslieferanten kündigen Verzinkerei in Bad Wurzach die Verträge

Die Firma Karger wurde 1961 von Franz Karger als Einmannfirma gegründet. Sie hat heute Standorte am Stammsitz Illertissen (Landkreis Neu-Ulm), in Hüttlingen (Ostalbkreis), Mertingen (Landkreis Donau-Ries) und seit 2021 in Bad Wurzach. Insgesamt arbeiten 249 Menschen für die Firmengruppe. Geleitet wird das Unternehmen von Wolfgang und Uli Karger, den Söhnen des Gründers.