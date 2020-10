Bei einer Geburtstagsfeier in der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Bad Wurzacher Teilgemeinde Gospoldshofen eine Garage in Brand geraten. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, ein Partygast musste nach einem Nervenzusammenbruch ärztlich versorgt werden.

Laut Polizeibericht war zum Heizen der Örtlichkeit ein Gasheizstrahler verwendet worden. Beim Wechsel der Gasflasche kam es dann gegen 1.50 Uhr aufgrund einer Fehlbedienung zu einer Verpuffung mit einer enormen Stichflamme, die die Garage in Brand setzte.

Die Feuerwehren aus Bad Wurzach und Gospoldshofen rückten mit 60 Einsatzkräften zum Brandort aus, wobei es gelang, ein Übergreifen des Feuers auf ein nur rund zwei Meter entfernt stehendes Wohnhaus zu verhindern. Die Garage wurde so stark beschädigt, dass mittlerweile Einsturzgefahr besteht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 50 000 Euro.