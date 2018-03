Günter Beer kandidiert bei Wurzacher Bürgermeisterwahl

Günter Beer ist einer der sechs Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 22. April in Bad Wurzach.

Der studierte Jurist arbeitet seit fast 30 Jahren als Rechtsanwalt in seiner Kanzlei in der Bad Wurzacher Schloßstrasse. Geboren und aufgewachsen ist der 57-Jährige in Weingarten, seit seiner Heirat 1994 wohnt er in Ravensburg. Aus der Ehe gingen zwei mittlerweile volljährige Kinder hervor.

Während seiner Referendariatszeit arbeitete Günter Beer kurze Zeit auch für die Stadt Weingarten. Da sei er in Sachen Kommunalpolitik auf den Geschmack gekommen, erzählt er. „Mir war aber stets auch klar, dass ich nur da Bürgermeister werden will, wo ich auch persönliche Beziehungen habe. Diese Chance ergibt sich nun in Bad Wurzach.“

Zahlreiche seiner Mandanten hätten ihn in den vergangenen Wochen auch angesprochen, ob er nicht kandidieren wollen, sagt Günter Beer. „Ich habe es mir einige Wochen lang reiflich überlegt und mit meiner Familie besprochen. Dann habe ich die Unterlagen zusammengetragen und sie noch etwas liegen lassen, ehe ich sie dann vergangene Woche relativ spontan im Rathaus abgegeben habe.“

Zwei Themen liegen ihm zurzeit besonders am Herzen. Das ist zum einen „der hohe Verkehr in der Innenstadt. Freitagnachmittags über die Straße zu kommen, ist ja fast unmöglich. Benachteiligte sind vor allem Fußgänger und Radfahrer. Vor allem für sie muss man etwas machen.“ Beer denkt an eine Einbahnstraßenlösung oder eine Fußgängerzone.

Zum anderen hat ihn der Protest von Adelgund Mahler gegen das Mähen von Grünstreifen beeindruckt. „Sie fand damit breite Zustimmung bei den Menschen“, sagt Günter Beer. „Wenn die Stadt einerseits den Naturschutz stets hervorhebt und dann andererseits mitten in der Vegetationsperiode Grünflächen niedermacht, dann passt da was nicht“, sagt der Kandidat. Es brauche da mehr Feingefühl vonseiten der Stadt, mahnt er an. „Man muss auf die Leute zugehen, auch bei den kleinen Dingen“.

Darüber hinaus gehe er „relativ unvorbereitet“ in den Wahlkampf, gesteht der parteilose Beer ein. Prospekte oder Termine habe er noch keine. Er hofft auf Mund-zu-Mund-Propaganda. „Durch meine 30-jährige Tätigkeit als Anwalt in Bad Wurzach habe ich einen großen Mandantenstamm, der mich hoffentlich unterstützen und wählen wird.“

Außerdem setzt der 57-jährige Günter Beer auf das persönliche Gespräch. „Ich bin viel in der Stadt unterwegs und auch meist in meiner Kanzlei anzutreffen. Da kann man man mich immer ansprechen. Ich komme gerne mit Menschen ins Gespräch.“