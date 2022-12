Fürs Bauerntheater Ziegelbach hat der Vorverkauf begonnen

Das Bauerntheater Ziegelbach spielt im Dorfstadel das Theaterstück „Wia wird des no enda “, ein Lustspiel in drei Akten von Xaver Wölfle. Regie führt Charly Glaser. Aufführungstermine sind am 26., 29. und 30. Dezember sowie am 5., 6. und 13. Januar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, am 6. Januar ist um 14 Uhr eine zusätzliche Vorstellung.

Das Stück dreht sich um den überzeugten Junggesellen und Hofbesitzer Vinzenz Dachsberger, der sich gegen die mehr oder weniger eigennützigen Maßregelungen seiner Mitmenschen behaupten muss. Er ist den lieben langen Tag damit beschäftigt, ungebetene Gäste aus dem Haus zu jagen und sich gegen all diese Eingriffe ins Privatleben zu verteidigen. Als ihm die befreundete Dorfhelferin Evi eine Haushaltshilfe vermittelt, ändert sich für Vinzenz die Lage. Die aus Polen stammende Anastasia nimmt nicht nur die arg locker hängenden Zügel von Vinzenz’ Haushaltsführung in die Hand, sondern steht ihm auch bei der Verteidigung von Haus und Hoffrieden bei.

Kartenvorbestellung ist täglich von 17 bis 19 Uhr und zusätzlich samstags und sonntags von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07564/949888.

An Aufführungstagen ist für Kurzentschlossene und für Änderungen bei der reservierten Platzzahl das Telefon von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr besetzt. Karten sind auch noch an der Abendkasse erhältlich. Für die Mittagsvorstellung gibt es keine Platzreservierung. Der Eintritt kostet neun Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder bis zwölf Jahre.