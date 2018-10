Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag gegen 3.15 Uhr zwischen Menzlis und Knetzenweiler eine am Fahrbahnrand laufende 16-jährige Fußgängerin gestreift, obwohl sie eine Taschenlampe in der Hand hielt. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Jugendliche am Außenspiegel des Pkw, der durch den Aufprall abbrach. Laut Polizeiangaben verließ der Autofahrer die Unfallstelle, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem beschädigten Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 075661 / 84880 zu melden.