Fußballfabrik begeistert Nachwuchskicker in Eggmannsried

Beißender Gestank weckt nachts die Menschen in der Kitzenwiese und angrenzenden Gebieten aus dem Schlaf auf. Bürger und Behörden wollen gleichermaßen wissen, woher diese Geruchsbelästigung kommt. Die einen, Bürger der Kitzenwiese, sind nachts unterwegs, um dem Gestank auf die Spur zu kommen. Andere planen generalstabsmäßig die Ursachenforschung. Zuständig ist da im Landratsamt das Umweltschutzamt, und dessen Leiter Peter Neisecke hat der Schwäbischen Zeitung erklärt, was bisher geschah und was jetzt geplant wird.