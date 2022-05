Frühlingsparty für Jugendliche in Bad Wurzach

Die Stadt Bad Wurzach veranstaltet auf Initiative des neu gebildeten Jugendrats in Kooperation mit verschiedenen Vereinen und Einrichtungen eine Frühlingsparty. Stattfinden wird die Feier am Samstag, 7. Mai, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in der Memminger Straße für Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren.

„Der Wunsch nach einer entsprechenden Veranstaltung ist schon im letzten Jahr beim Jugend-Hearing aufgekommen“, berichtet der Jugendbeauftragte der Stadt, Markus Brandstetter, der in der Organisation hauptverantwortlich mit beteiligt ist. „Nachdem die Pandemie-Beschränkungen zuletzt deutlich gelockert wurden, ist die Umsetzung jetzt recht spontan durch den in den letzten Monaten bereits sehr aktiven Jugendrat zustande gekommen“. Er freue sich, dass damit sichtbar und zügig eine Veranstaltung „von Jugendlichen für Jugendliche“ auf die Beine gestellt wurde. Für gute Stimmung soll der in der Umgebung bekannte DJ Shor-T sorgen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 250 Personen, Reservierungen sind vorab online möglich, der Eintritt kostet 5 Euro.

Beim Veranstaltungskonzept werde bestmöglich darauf geachtet, dass die Party reibungslos verlaufen kann. „Idealerweise melden sich die Jugendlichen bereits im Vorfeld unter www.wirfürwurzach.de an“, so Brandstetter. „Mit der Vorreservierung ist der Einlass bis spätestens 21 Uhr garantiert. Wer vorher reserviert, erhält außerdem ein alkoholfreies Getränk kostenlos“. Wer ohne Anmeldung oder später komme, müsse dann eben hoffen, dass noch Platz ist.

Nachdem die Stadt als Träger der Jugendhilfe als Veranstalter auftrete, bestehe zudem auch für Jugendliche ab 14 Jahren die Gelegenheit, die Veranstaltung bis 24 Uhr zu besuchen. „Die Party wird dabei unter anderem im Hinblick auf die Anwohner um 24 Uhr definitiv vorbei sein, die Musik wird um 23.30 Uhr beendet.

Um den Zutritt zu regeln und den Ablauf zu begleiten, sei extra ein Security-Dienst engagiert worden, der auch den Ein- und Ausgang zur Halle mit überwache. „Es handelt sich um eine Oneway-Party, bedeutet wer einmal in der Halle ist, kann diese nicht einfach wieder verlassen, ohne erneut Eintritt zahlen zu müssen“, erklärt Brandstetter. Auch werde darauf geachtet, dass nicht mehr als 250 Teilnehmer eingelassen werden und es würden keine hochprozentigen Alkoholika angeboten.