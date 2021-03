Frühjahrsreinigung in Bad Wurzach beginnt ab dem 8. März

Die Firma Wild aus Berkheim wird ab Montag, 8. März, in der Gemeinde unterwegs sein, um insbesondere die über den Winter angefallenen Splittrückstände von den Straßen zu beseitigen. Innerhalb von rund zwei Wochen soll ein Großteil der Winterrückstände im gesamten Gemeindegebiet entfernt sein. Das teilt die Stadt Bad Wurzach mit.

„Beginnen wird die Straßenkehrung in Unterschwarzach, Dietmanns und Gospoldshofen“, berichtet Dirk Fietkau vom städtischen Baubetriebshof. „Im Laufe der Woche sollen dann Haidgau, Seibranz sowie ein erster Durchgang in der Wurzacher Innenstadt folgen.“ In der Kalenderwoche 11 gehe es laut Planung mit den Ortschaften Eintürnen, Ziegelbach, Arnach und Hauerz weiter, so Fietkau. Am Donnerstag 18. März, sei mit den Baugebieten und dem Gewerbepark ein Schwerpunkt im Zentralort geplant. In den Folgewochen seien zudem noch weitere Kehrungen in der Innenstadt vorgesehen.

„Die genauen Reinigungszeiten lassen sich witterungs- und arbeitsbedingt dabei leider nicht immer exakt vorhersagen“, erklärt Dirk Fietkau. Insbesondere aus Witterungsgründen könnten sich die Zeiten im Einzelfall noch verschieben. „Nachdem wir mit der Firma Wild einen neuen Partner für den Reinigungsdienst gewinnen konnten, bitten wir zudem um Verständnis, falls gerade im ersten Jahr manche Abläufe erst noch ,eingeübt’ werden müssen“, bittet Fietkau um Verständnis.

Hilfreich sei auf jeden Fall, wenn in den kommenden beiden Wochen in den betroffenen Wohnbereichen und Teilorten möglichst wenige Fahrzeuge auf der Fahrbahn geparkt sind, um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern. Bürgerinnen und Bürger können anlässlich der Frühjahrsreinigung auch wieder den Splitt von den Gehwegen auf die Straße kehren, damit die Reinigungsmaschinen diese Rückstände mit aufnehmen können.