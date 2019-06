Frieden beginnt mit Kompromissbereitschaft

Nach dem Unfalltod eines 56-jährigen Motorradfahrers am Sonntagvormittag nahe Krauchenwies schwebt seine ebenfalls 56-jährige Mitfahrerin und Partnerin weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte Herbert Storz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, am Montag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Laut Polizei hatte ein dem Motorrad entgegenkommender 38-jähriger Autofahrer scharf bremsen müssen, da er den Stau vor sich auf Höhe der Abfahrt Rulfinger Seen zu spät bemerkt hatte.