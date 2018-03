Freundschaft mit starken Signalen

Erich Lacher bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Bad Wurzach. Neue Kassiererin ist Charlotte Schick. Das ergaben die Wahlen bei der Hauptversammlung am Mittwochabend in Maria Rosengarten.

Die Stadt Bad Wurzach unterhält vier Patrnerschaften: mit Luxeuil-les-Bains in Frankreich, St. Helier auf der Kanalinsel Jersey, dem polnischen Popiélow und dem englischen Wallingford.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die Freundschaft mit den Franzosen. Sie gibt es seit 30 Jahren. Das ist Anlass für drei Besonderheiten in diesem Jahr, wie der Komiteevorsitzende Jochen Martiny am Mittwoch berichtete.

Zum einen sind die Bad Wurzacher zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli nach Luxeuil eingeladen. Dorthin gibt es eine Bürgerreise, zu der man sich noch anmelden kann. Damit verbunden ist eine eine Deutsche Woche in der französischen Partnerstadt, die am 8. Juli beginnt.

In Bad Wurzach wird die Partnerschaft am 13./14. Oktober gefeiert. Dann gastiert der Chor La Petite Fugue in der Riedstadt und französische Künstler stellen in Maria Rosengarten aus – es wird die erste Kunstausstellung überhaupt in Maria Rosengarten sein.

Darüber hinaus wird voraussichtlich im Juni ein Büchlein zur Partnerschaft erscheinen. Es ist ein Gemeinschaftswerk von Ute Schmidt-Berger und ihrer französischen Freundin Françoise Chopy. Der zweisprachige Band mit Prosa, Gedichten und Liedtexten heißt „Freundschaft über Grenzen – Amitié au-de-la des frontières“. Ute Schmidt-Berger gab am Mittwoch den zahlreichen Mitgliedern des Vereins einen ersten kleinen Einblick.

Martiny hob zudem hervor, dass eine Delegation aus der Riedstadt am 11. November zur 100-Jahr-Feier des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs nach Luxeuil eingeladen ist. Die Franzosen kommen am Volkstrauertag zum Gegenbesuch.

Rege ist auch der Austausch von Bad Wurzach mit St. Helier, wie Gisela Rothenhäusler in Vertretung des erkrankten Hermann Bilgeri berichtete. „Doch wird die Vergangenheit die Partnerschaft nicht mehr lange tragen können“, sagte Rothenhäusler mit Blick darauf, dass immer weniger der einst in Wurzach Internierten noch leben. Man müsse neue Standbeine finden, die diese Verbindung tragen.

Die Partnerschaft mit dem polnischen Popiélow erfreut sich auch regelmäßiger Treffen, wie Lacher als Komitee-Vorsitzender ausführte.

Da auf offizieller englischer Seite das Interesse erlahmt ist, gibt es dagegen die Partnerschaft mit Wallingford nur noch dank des Engagements der Salvatorkolleg-Lehrerschaft, allen voran Christine König und Birgit Brade. Sie organisieren den jährlichen Schüleraustausch.

In seinem Bericht als Vereinsvorsitzender kündigte Lacher an, dass der Verein wieder regelmäßige Stammtische haben werde. Simone Menig ergänzte, dass der Verein nun auch einen Auftritt bei Facebook hat. Damit soll vor allem ein jüngeres Publikum erreicht werden.

Bürgermeister Bürkle überbrachte den „herzlichen Dank der Stadt und der Bürgerschaft“. Das gemeinsame Feiern von Nationalfeiertag, Waffenstillstandsfeier und Volkstrauertag nannte er „starke Signale“. Partnerschaften, die über Vereinsebene hinaus bis zu privaten Begegnungen und Freundschaften reichen, „haben große gesellschaftliche und politische Bedeutung und sind eine kulturelle Bereicherung“, so Bürkle. „Das alles ist nicht selbstverständlich“, so der Bürgermeister, „dahinter stehen immer Menschen mit sehr hohem Engagement, mit viel Können und dem nötigen diplomatischen Geschick.“

Bürkle bedauerte gleichzeitig das Erlahmen der Partnerschaft mit Wallingford, „auch wenn ich jetzt den Brexit nicht in direkten Zusammenhang damit setzen will“.

Nach Kassenbericht von Petra Riedesser und Kassenprüfungsbericht (Rudolf Ebel und Klaus Spieler: „Vorbildlich geführt.“) sowie der einstimmigen Entlastung gab es turnusgemäße Wahlen. Der einstimmig wiedergewählte Erich Lacher kündigte an, es werde seine letzte Amtszeit werden. Kassiererin Petra Riedesser kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr. Zu ihrer Nachfolgerin wurde einstimmig Charlotte Schick gewählt.

Stellvertretender Vorsitzender Jochen Martny dankte Lacher für seinen unermüdlichen Einsatz. „Von Herzen“ dankte er auch Schriftführerin Beate Ebel: „Ohne Dich würde es nicht so gut laufen.“