Fremde Frau sperrt Hasen in Stall

Ein aufmerksamer Anwohner hat in einem Teilort von Bad Wurzach beobachtet, wie sich eine unbekannte Frau am Dienstag gegen 18.15 Uhr auf das Nachbargrundstück begab und dort die freilaufenden Hasen in den Hasenstall einsperrte. Die Frau wurde laut Polizeibericht von einem ebenfalls unbekannten Mann begleitet, der das Grundstück aber nicht betrat. Als die Personen den Nachbar bemerkten, entfernten sie sich fußläufig.

Laut Zeugenaussage sind die Personen etwa 30 Jahre alt, die Frau hat lange, blonde Haare. Der Mann trug zur Tatzeit einen Parka. Die Ermittlungen zum Hausfriedensbruch durch das Polizeirevier Leutkirch dauern noch an.