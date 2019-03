Freie Wähler stellen Kreistagsliste auf

Die Freien Wähler haben am Mittwochabend in Bad Wurzach ihre Kreistags-Kandidaten für den Wahlkreis X (Bad Wurzach-Kißlegg) nominiert. Das berichtet die Vereinigung in einer Pressemitteilung.

In der Gaststätte Dudelsack wurde die zwei Frauen und fünf Männer umfassende Liste aufgestellt. Wieder zur Wahl antreten werden auch die beiden amtierenden FW-Kreisräte des Wahlkreises X, Karl-Heinz Busche und Matthias Grad. „Die Freien Wähler freuen sich, dass sie zwei Frauen und Kandidaten aus beiden Gemeinden auf ihrer Liste haben“, heißt es in der Mitteilung.

Mit der folgende Liste ziehen die Freien Wähler in die Wahl, die am 26. Mai stattfinden wird: Platz 1 Karl-Heinz Buschle, 2 Gisela Brodd, 3 Belinda Unger, 4 Matthias Grad, 5 André Radke, 6 Michael Rauneker, 7 Norbert Fesseler.