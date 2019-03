Freie Wähler nominieren ihre Ratskandidaten

Die Freien Wähler Bad Wurzachs haben am Mittwochabend ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert. Sie sind damit die Ersten, die sich für den 26. Mai aufgestellt haben.

FW-Vorsitzender Karl-Heinz Buschle sprach in der Versammlung im „Dudelsack“ von einer „guten Mannschaft, die wir zusammenbekommen haben“. Er freute sich über einige Vertreter der jungen Generation, auch wenn der Generationenwechsel nur langsam gelinge. Zumindest sechs der 14 Kandidaten sind aber jünger als 50 Jahre. Frauen bleiben indes unterrepräsentiert. Die FW können nur drei Kandidatinnen aufbieten.

Drei Orte ohne FW-Kandidat

Bedauerlich sei auch, dass es nicht gelungen ist, für Eintürnen, Gospoldshofen und Seibranz Kandidaten zu finden. Buschle hofft, dass sich dort bis zur Anmeldefrist für die Wahl am 28. März noch etwas tut.

Das Gesicht der Freien Wähler im Gemeinderat wird sich indes auf jeden Fall stark ändern. Von ihren neun aktuellen Stadträten treten fünf nicht mehr an: Markus Feirle, Andreas Frick, Matthias Grad, Klaus Gropper und Stephan Kirschbaum. Erneut zur Wahl stellen sich Karl-Heinz Buschle, Gisela Brodd, Egon Rothenhäusler und Armin Willburger.

Buschle führt Liste an

Jeweils einstimmig wurden alle 14 Kandidaten in Stadt und Orten von der Versammlung gewählt. Die Arnacherin Gisela Peter, stellvertretende FW-Vorsitzende, amtierte dabei als Versammlungsleiterin.

Auf der Bad Wurzacher Liste stehen damit: 1 Karl-Heinz Buschle, 2 Norbert Fesseler, 3 Andreas Merk, 4 Kathrin Neher, 5 Egon Rothenhäusler, 6 Bernhard Schad. Die Listenplätze wurden nach Alphabet vergeben.

In Arnach kandidieren Manfred Braun und Michael Raunecker. In Dietmanns tritt Carola Gut an. In Haidgau tut dies Ferdinand Thier. In Hauerz stellen sich Armin Willburger und Rolf-Peter Guilliard zur Wahl. In Unterschwarzach kandidiert Gisela Brodd, in Ziegelbach Martin Häfele.

„Wichtige Impulse geben“

In der Vorstellungsrunde aller anwesenden Kandidaten (Häfele und Guilliard waren verhindert) sagten einige auch etwas über ihre Motivation. „Mitschwätzen und mitbestimmen“ will Carola Gut, seine „eigenen Vorstellungen, die bestimmt nicht immer jedem gefallen werden“, will Bernhard Schad einbringen. Michael Rauneker will „von Arnach aus wichtige Impulse in die Kernstadt geben“. Seine Kompetenzen als Informatiker und Betriebswirtschaftler will Armin Willburger einbringen. Die Jugend liegt Gisela Brodd besonders am Herzen.

Die Hoffnung, für Eintürnen, Gospoldshofen und Seibranz noch Kandidaten zu finden, haben die Freien Wähler noch nicht aufgegeben. Sie behalten sich vor, am 27. März noch nachzunominieren.

Termine festgelegt

Am Sonntag, 12. Mai, wollen die Freien Wähler ihre Kandidaten und ihre Ziele für die kommenden Jahre in einer Wahlveranstaltung präsentieren. Am Dienstagabend, 14. Mai, bittet die „Schwäbische Zeitung“ zur Podiumsdiskussion mit Vertretern aller kandidierenden Listen in den Kursaal.