Freie Wähler fordern Selbstverpflichtung

Die Freien Wähler in Bad Wurzach üben scharfe Kritik an den Grundsteuerplänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Sie werfen ihm vor, ein „Bürokratiemonster“ zu erschaffen. Gleichzeitig wollen sie, dass der Gemeinderat i seiner nächsten Sitzung eine Selbstverpflichtung beschließt, derzufolge „die Hebesätze nach Inkrafttreten der Reform der Grundsteuer so anzupassen sind, dass das Aufkommen aus der Grundsteuer maximal konstant bleibt“.

„Olaf Scholz macht mit seiner geplanten Grundsteuerreform das Wohnen teurer. Mit seinen komplizierten Berechnungskriterien gleicht der Reformvorschlag zudem einem Bürokratiemonster", so die scharfe Kritik der Freien Wähler in Bad Wurzach an den Plänen des Bundesfinanzministers, die sie im Begleitschreiben zu einem Beschlussantrag im Gemeinderat formulieren. Generell gilt nach Ansicht der FW: Je höher die Mietpreise, je jünger das Gebäude und je höher die Bodenrichtwerte, desto höher wird die Grundsteuer sein.

Für die Freien Wähler sei klar: „Bad Wurzach muss die Hebesätze an die neue Grundsteuer so anpassen, dass die Reform nicht zu einer Steuererhöhung missbraucht wird. Die Reform muss vor Ort aufkommensneutral umgesetzt werden, um Wohnen und Mieten nicht zu verteuern. Bereits heute liegt der Grundsteuersatz in Bad Wurzach oberhalb des Durchschnitts.“

Verhalten des Staates sei widersnnig

Wenn die Grundsteuer steige, werde auch die Miete steigen. „Dass der Staat die Grundsteuer als Instrument benutzt, um das Wohnen zu verteuern, ist vor dem Hintergrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt widersinnig", so FW-Fraktionssprecher Armin Willburger.

„Brauchen Rechtssicherheit und Transparenz“

Auch das Baujahr des Gebäudes als weiterer Berechnungsfaktor müsse hinterfragt werden, da sich daraus keine Rückschlüsse auf dessen Wert schließen ließen. „Ein 30 Jahre altes, schlecht gepflegtes Haus wird ganz anders bewertet als ein komplett saniertes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert", gibt Willburger zu bedenken. „Wenn man weiß, dass die Bodenrichtwerte nicht flächendeckend verfügbar und bundesweit qualitativ höchst unterschiedlich sind, muss man zudem von einer hohen Klageanfälligkeit und viel mehr Verwaltungsaufwand ausgehen. Was wir aber dringend brauchen, sind Rechtssicherheit, Transparenz und keine Steuererhöhungen", so Willburger weiter.

Die Freien Wähler machen sich für eine unbürokratische Neuordnung stark, die einen überschaubaren Aufwand nach sich zieht. „Darüber hinaus wollen wir erreichen, dass die Eigentümer die Bemessungsgrundlage zur Grundsteuer auch nachvollziehen können.“

Die Gruppierung wird in der kommenden Gemeinderatssitzung folgenden Beschlussantrag stellen: „Der Stadtrat gewährleistet im Rahmen einer Selbstverpflichtung, dass die Hebesätze nach Inkrafttreten der Reform der Grundsteuer so anzupassen sind, dass das Aufkommen aus der Grundsteuer maximal konstant bleibt und Abweichungen hiervon in Einzelfällen detailliert zu begründen sind.“