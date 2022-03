Freie Plätze bei der VHS Bad Wurzach

Das Programmheft der Volkshochschule (VHS) Bad Wurzach liegt zum Mitnehmen bereit und auch im Internet finden Interessierte das komplette Kursangebot. In vielen Kursen und Veranstaltungen im März gibt es noch freie Plätze.

Zum Thema Gesellschaft und Umwelt gibt es einen Vortrag zum Abeitsrecht für werdende Mamas am Samstag, 5. März, eine Solarexkursion am Dienstag, 8. März und 15. März und Donnerstag, 24. März, Gehölzschnitt Obst und Sträucher am Donnerstag, 17. März und Samstag, 26. März, ein Vortrag zum Frühjahrsputz am Freitag, 18. März, und einen Vortrag „Kinesiologie für Schulkinder“ am Samstag, 26. März.

Unter der Rubrik Kultur und Gestalten werden unter anderem ein Gitarrenkurs für Anfänger ab Montag, 7. März (zehn Termine), Gitarre und Ukulele für Fortgeschrittene ab Montag, 7. März (zehn Termine), ein Anfängerkurs zu Posamentenknöpfen am Freitag, 18. März und ein Goldschmiedekurs am Samstag, 19. März angeboten. Außerdem gibt es einene Wochenendkurs zu digitaler Fotografie am Samstag, 26. März und Sonntag, 27. März sowie einen Handlettering-Workshop für Anfänger am Samstag, 26. März.

Zum Thema Gesundheit gibt es unter anderem einen Anfänger-Schwimmkurs für Erwachsene ab Sonntag, 6. März (sechs Termine) und einen Vortrag zu Homöopathie in der Hausapotheke am Mittwoch, 16. März.

Kochkurse zur indischen Küche werden am Samstag, 5. März, und zur thailändischen Küche am Mittwoch, 23. März angeboten.

Freie Plätze gibt es auch noch in den Sprachkursen Deutsch als Fremdsprache B1 ab Mittwoch, 9. März (zehn Termine), Spanisch für Anfänger ab Mittwoch, 9. März (15 Termine), Spanisch für Fortgeschrittene ab Mittwoch, 9. März (15 Termine) und Italienisch für Anfänger ab Mittwoch, 23. März (acht Termine).

Weitere Plätze gibt es noch bei der „jungen VHS“ und es gibt Online-Kurse zum Thema „Brain Power Starter“.